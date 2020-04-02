أعلن تبرعه قبل أسبوع.. أبو زعيتر يقتني معدات طبية للمستشفيات العمومية – فيديو

نوه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمبادرة أبو زعيتر في اقتناء معدات طبية مهمة، لتزويد مستشفيات مغربية بها، في ظل الحاجة إليها لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وكان أبو زعيتر قد أعلن، قبل أسبوع، تبرعه بمعدات، وآلات طبية، شرع في إرسالها إلى المغرب، غير أن مقطع فيديو انتشر بشكل كبير، يوم أمس الثلاثاء، يوثق للحظة قبيل اقتنائها، جلب إليه الكثير من الثناء.

وشملت المعدات الطبية، التي أرسلها “أبو زعيتر” إلى المغرب، أجهزة خاصة بالقلب، وأخرى بالتنفس، إضافة إلى أسرة، وكراسي طبية، وأجهزة تنفس، وذلك لمساعدة مستشفيات على مواجهة تفشي فيروس “كورونا” بالمغرب.

وانخرط أبو زعيتر، على غرار رياضيين، وفنانين كثر، في حملات التبرع، والتضامن، بطرق مختلفة، هدفا في توحيد الجهود، وتجاوز الظرف الصحي الحالي.