"تحيا مصر" يتحمل نفقات الحجر الصحي للعائدين من الخارج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صادق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، علئ قرار تحمل صتدوق “تحيا مصر“ نفقات الحجر الصحي للعائدين من الخارج.



وجاء ذلك في نبأ عاجل أوردته وسائل الإعلام، وتابعه "الخليج 365"، ولمزيد من المعلومات حول هذا القرار نوافيكم لاحقا.

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