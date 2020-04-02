سفيرة أميركا بموسكو: سنستخدم الأجهزة المقدمة من روسيا حال موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية

أفادت المتحدثة باسم ​السفارة الأميركية​ في ​موسكو​، ريبيكا روس، بأن "الأجهزة التي قدمتها ​روسيا​ للولايات المتحدة، ستستخدم على الفور بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية".

وتوقّعت روس "أن تقوم موسكو اليوم بتسليم طائرة فيها وسائل حماية شخصية وحمولة أخرى، عرضها الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، في وقت سابق على الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​"، موضحةً أن "​الولايات المتحدة​ تقوم بإرسال معدات وأدوات للعديد من الدول بهذه الطريقة".

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن "طائرة روسية تحمل مساعدات طبية قد تتوجه إلى الولايات المتحدة قبل نهاية اليوم للمساعدة في مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".