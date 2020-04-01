مسؤول أمريكي: نتتبع خيوط هجوم إيراني محتمل في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن مخابرات بلاده، تتتبع منذ فترة خيوط لعبة تشير إلى احتمال هجوم إيراني في العراق أو اعتداء من قوى تدعمها طهران هناك، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال المسؤول، إن معلومات المخابرات الأمريكية عن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات والمنشآت الأمريكية في العراق، تشير إلى أنه سيكون هجوما يمكن نفيه، وليس على غرار الضربة الصاروخية التي شنتها طهران في العراق في يناير.

ولم يكشف المسؤول المعلومات الخاصة بتوقيت الهجوم أو أهدافه.

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وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تهديده إلى إيران، حال استهدافها للمصالح أو القوات الأمريكية في العراق.

وغرد الرئيس الأمريكي، قائلاً: "لدينا معلومات تفيد بأن إيران أو وكلائها يخططون لشن هجوم على القوات والمصالح الأمريكية في العراق".

وحذر الرئيس الأمريكي، إيران، في تغريدته عبر تويتر، قائلاً: "إذا حدث هذا، فستدفع طهران ثمنًا باهظًا".