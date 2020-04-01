ترامب يحذر إيران ووكلاءها من مهاجمة القوات والأصول الأمريكية في العراق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأميركي دونالد ترامب

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إيران ووكلاءها من الهجوم على القوات أو الأصول الأمريكية في العراق مشيرا إلى احتمال شن ”هجوم خاطف“ لكنه لم يقدم تفاصيل.

وكتب ترامب على تويتر ”استنادا إلى قناعة ومعلومات، تخطط إيران أو وكلاؤها لهجوم خاطف على القوات الأمريكية أو الأصول الأمريكية في العراق. في الحقيقة ستدفع إيران ثمنا باهظا للغاية إذا حدث هذا“.