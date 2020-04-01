شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. الملك المفدى أثناء ممارسة رياضة ركوب الخيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 متابعات_الخليج 365 نشر الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك البحريني للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مقطع فيديو على حسابه بتطبيق "الانستغرام" أثناء ممارسة رياضة ركوب الخيل مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وأثناء المقطع، خاطب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الملك المفدى بالقول "الدنيا بخير طال عمرك"، ورد جلالته "الحمد لله". Advertisements وحظى الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشره العديد من مستخدمي تطبيق الانستغرام . ويعتبر الملك المفدى، من محبي رياضة ركوب الخيل، حيث أنه الفارس الأول في المملكة.

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