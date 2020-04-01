الرئيس الجزائري يأمر بتخصيص منحة شهرية لعمال النظافة والتطهير والتعقيم

طلب ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​ من ​وزارة الداخلية​، صرف منحة شهرية لعمال النظافة والتطهير والتعقيم طيلة فترة التدابير ضد تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وينص القرار الذي يبدأ تطبيقه بدايةً من 1 نيسان إلى غاية الإعلان عن انتهاء التدابير الإستثنائية لمواجهة تفشي الفيروس، على منحة قدرها 5 ألاف دينار جزائري للعاملين.

وفي وقت سابق، أكد تبون أن بلاده تملك قدرات كافية، لم تستعمل كلها بعد لمواجهة هذا الوباء، لا من الناحية المادية ولا من الناحية المالية أو التنظيمية.