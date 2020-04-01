نقابة الاطباء البيطريين تحذر من قتل او تسميم او تعذيب الحيوانات الاليفة والبرية

حذرت نقابة الاطباء البيطريين، بناء للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبناء لقانون الرفق بالحيوان رقم 47/2017، وبعد تعرض الحيوانات للتسمم والاعتداء في بعض المناطق اللبنانية، كل من تسول له نفسه القيام بأعمال القتل او التسميم او التعذيب للحيوانات الاليفة او البرية، لأن هذه الاعمال تصنف جرائم ضد الانسانية ويعاقب عليها القانون بالسجن وغرامة مالية.
وابدت استعدادها لملاحقة المخالفين قانونيا حنى ينالوا جزاءهم، موجهة التقدير والاحترام لكل المواطنين والناشطين والجمعيات التي تعنى بموضوع الرفق بالحيوان.
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