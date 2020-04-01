رفع الحجر الصحي عن نتنياهو الليلة

أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيخرج هذه الليلة من الحجر الصحي، بعد أن أمضى أياما في الحجر بناء على نصيحة أطبائه، حسبما ذكر موقع روسيا

اليوم.

يأتي ذلك، بعدما أعلن المكتب الإعلامي لنتنياهو مطلع الأسبوع، أن نتائج تحاليل كورونا لديه جاءت سلبية، مما يشير إلى عدم

إصابته بالمرض.

وسبق أن أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو والمقربين منه في الحكومة يخضعون للحجر الصحي، امتثالا لقرار وزارة الصحة وطبيبه الخاص.

وأفادت مصادر إسرائيلية بإصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوخ، بالفيروس بعد ثبوت إصابة زوجها به.