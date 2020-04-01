أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيخرج هذه الليلة من الحجر الصحي، بعد أن أمضى أياما في الحجر بناء على نصيحة أطبائه، حسبما ذكر موقع روسيااليوم.
يأتي ذلك، بعدما أعلن المكتب الإعلامي لنتنياهو مطلع الأسبوع، أن نتائج تحاليل كورونا لديه جاءت سلبية، مما يشير إلى عدمإصابته بالمرض.
وسبق أن أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو والمقربين منه في الحكومة يخضعون للحجر الصحي، امتثالا لقرار وزارة الصحة وطبيبه الخاص.
وأفادت مصادر إسرائيلية بإصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوخ، بالفيروس بعد ثبوت إصابة زوجها به.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع الحجر الصحي عن نتنياهو الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.