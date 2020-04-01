جوزيبي: تخلف أي دولة بالاتحاد الأوروبي سيضعف الجميع

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن الوقت حان أمام الاتحاد الأوروبي كي يثبت أنه اتحاد أوروبي حقا، مؤكدا أن "تخلف دولة فيه سيضعف الجميع"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ودعا رئيس الحكومة الإيطالية إلى "ضرورة تبني استراتيجية انتعاش لدعم اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي وحماية شركاتهامن عمليات الاستحواذ العدائية من قبل أطراف ثالثة".
وأعرب كونتي، عن أمله بأن تتبنى ألمانيا موقفا "يرقى إلى مستوى التحدي الذي تواجهه في الوقت الحالي"، متمنيا أن "يتم البحث عن الأدوات المناسبة في سبيل إيجاد حلول
وأشار إلى "وجوب أن تتاح لكل دولة عضو الفرصة للاستفادة من قوة الاتحاد الأوروبي بأكمله لمواجهة عواقب الوباء، من خلال التمويل طويل الأمد وبأسعار فائدة منخفضة".
ونوه كونتي، بأن "ألمانيا وإيطاليا مترابطتان بشكل وثيق"، وأن "الدورات الاقتصادية للبلدين متزامنة للغاية".
وختم قائلا، إن "تخلف دولة ما في الاتحاد الأوروبي عن الركب يؤدي إلى إضعاف الجميع".
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