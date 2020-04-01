6 إصابات في انهيار مبنى قيد الإنشاء بالعيزرية قرب القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب ستة فلسطينيين بينهم طفل، اليوم الأربعاء، جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقهما نقلت إلى المستشفيات ستة مصابين من عائلة واحدة، جراء انهيار المبنى.
ولم تُشِر "وفا" إلى الوضع الصحيّ للمصابين الستّة.
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