6 إصابات في انهيار مبنى قيد الإنشاء بالعيزرية قرب القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب ستة فلسطينيين بينهم طفل، اليوم الأربعاء، جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

عقب انهيار المبنى (نشطاء - فيسبوك)

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقهما نقلت إلى المستشفيات ستة مصابين من عائلة واحدة، جراء انهيار المبنى.

ولم تُشِر "وفا" إلى الوضع الصحيّ للمصابين الستّة.