وفاة نائب جزائري بسبب كورونا

توفي اليوم الأربعاء البرلماني الجزائري الطيب عبد القادر زغيمي، إثر إصابته بفيروس كورونا وفقالموقع روسيا اليوم.
وتقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، بتعازيه إلى عائلةزغيمي وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبد القادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها وأحد المساهمين في الاقتصاد الوطني".
وتجدر الإشارة إلى أن زغيمي هو مالك مجمع "سيم" للصناعات الغذائية، وانتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في ولاية البليدة.
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