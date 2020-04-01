بابا الفاتيكان يدعو للصلاة من أجل الإعلاميين

قال قداسة البابا فرنسيس "بابا

الفاتيكان"، لنصل معًا من أجل جميع الذين يعملون في وسائل الإعلام.

وأضاف بابا الفاتيكان- عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يعملون لكى ينقلوا المعلومات والأخبار فلا يشعر الأشخاص بأنهم معزولون، ومن أجل تربية الأطفال"، وتابع قائلا: "لنصل من أجل جميع الذين يساعدوننا على تحمل زمن الانغلاق هذا".

وترأس قداسة البابا فرنسيس "بابا

الفاتيكان" السبت الماضى، وقفة صلاة من ساحة بازيليك القديس بطرس، ومنح فى ختامها البركة لمدينة روما والعالم والغفران الكامل لجميع المؤمنين الذين تابعوا الاحتفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وألقى بابا الفاتيكان عظة قال فيها: "عند المساء" هكذا يبدأ الإنجيل الذي سمعناه، ويبدو لنا وكأنّ

المساء قد حلَّ منذ أسابيع. ظلمة كثيفة قد غطّت ساحاتنا ودروبنا ومدننا واستولت على حياتنا، وملأت كل شىء بصمت رهيب، وفراغ كئيب يشلُّ كل شىء لدى عبوره، نشعر به في الهواء وفي التصرّفات وتعبّر عنه النظرات.

وقال إن الجميع مدعوون لكي نجدف معًا في السفنية، جميعنا موجودون على هذه السفينة؛ وكهؤلاء التلاميذ الذين يتكلّمون بصوت واحد خائفين وقائلين "إننا نهلك"، هكذا نحن أيضًا قد تنبّهنا أنّه ليس بإمكاننا أن نسير قدمًا كلٌّ بمفرده، وإنما علينا أن نسير معًا.