جهاز روسي للكشف عن فيروس كورونا

حصلت وزارة الصحة الروسية، على براءة اختراع لجهاز يمكنه الكشف عن فيروس كورونا المستجد، ومسببات الأمراض الأخرى في الهواء، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء.

وأفادت الوكالة، بأن العلماء الروس أطلقوا على التقنية المستخدمة في هذا الجهاز اسم "طريقة التحليل المناعي المتعدد للعينات البيولوجية من الهواء في الوضع التلقائي"، حيث يقوم الجهاز المخترع بجمع جزيئات

الهواء ومن ثم يحولها إلى الحالة السائلة، ويجهزها للتحليل وينقلها إلى محلل مناعي متعدد، ويتم فحص العينات باستخدام الليزر الموجود داخل الجهاز، حيث يسمح بتحليل غير منقطع للهواء في المرافق الطبية والمستشفيات.

وكان علماء صينيون، أعلنوا في وقت سابق أن الفيروس التاجي، يمكن أن ينتقل عبر جزيئات

صغيرة تطير في الهواء، حيث تكون طريقة العدوى هذه ممكنة لأولئك الذين يعملون في بيئة مغلقة نسبيا لفترات طويلة من الزمن، مثل العاملين في المستشفيات.

وعلى الصعيد ذاته، أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 440 إصابة جديدة بالفيروس في 35 إقليمًا روسيا بينهم 267 إصابة في العاصمة موسكو؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات الإجمالية بالفيروس في روسيا إلى 2777 إصابة بجانب تعافي 190 ووفاة 24 شخصا.