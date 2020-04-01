دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية سرقة لوحة لـ«فان جوخ» بقيمة 5 ملايين يورو من متحف هولندي

أعلن متحف هولندي، سرقة إحدى لوحات الفنان فان جوخ، من داخل المتحف المغلق، التزامًا بتدابير احتواء انتشار جائحة «كورونا»، حسبما أوردت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.

وأعلن متحف «سينجر لارين»، أن السارق أخذ لوحة «حديقة الربيع» التي رسمها فان جوخ عام 1884، وهي بقيمة خمسة ملايين يورو، وكانت مستعارة من متحف «جرونينجر»، ولم يعلن المتحف عن سرقة أي أعمال فنية أخرى.

وذكر المتحف، الواقع خارج أمستردام، أن السارق حطم زجاج الباب الأمامي للمتحف، ما أثار أجهزة الإنذار بالمكان، لكن السارق تمكن من الهرب قبل قدوم الشرطة.

وأشار مدير المتحف، جان دي لورم، إلى أن اللوحة سُرقت في ذكرى ميلاد فان جوخ، الذي وُلد في الثلاثين من مارس عام 1853.

وقال دي لورم: «إحدى اللوحات الفنية الرائعة والنابضة بالحياة لأحد الفنانين العظام سُرقت من المتحف.. يجب إعادتها في أقرب وقت ممكن.. يستحق الفن أن نتمتع به جميعنا».

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وكانت اللوحة جزءًا من معرض «مرآة الروح»، وهو معرض ضم ما يقرب من 70 لوحة فنية هولندية، ولوحات من القرن التاسع عشر الميلادي، وجرى إغلاق المتحف في الثاني عشر من الشهر الجاري، في إطار مساعي الحكومة الهولندية لاحتواء فيروس «كورونا».

ومن جانبه، قال متحف «جرونينجر»، إن «اللوحة تعود إلى العام 1884، لوحة زيتية، وهي اللوحة الوحيدة التي كان يملكها المتحف من أعمال فان جوخ.. إنه أمر صادم.. التحقيقات جارية على قدم وساق».

ولوحة «حديقة الربيع» واحدة من سلسلة أعمال للفنان الهولندي رسمها بين عامي 1883 – 1884 عندما كان يقيم مع والديه في منطقة نوينين الهولندية، حيث كان يعمل والده وزيرًا.

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