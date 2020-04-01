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شكرا لقرائتكم خبر عن إرتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 أبريل 2020
قفز عجز التجارة الخارجية لتركيا (الفرق بين الصادرات والواردات) خلال أول شهرين من العام الجاري 2020، بنسبة 86% على أساس سنوي مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019، مدفوعا بارتفاع حاد في قيمة الواردات من الخارج.
وكشفت بيانات جديدة صادرة عن هيئة الإحصاءات التركية، إن عجز الميزان التجاري لتركيا خلال أول شهرين من العام الجاري بلغ 7.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 4 مليارات دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.
وجاء في البيانات، أن إجمالي الصادرات التركية إلى الخارج في أول شهرين من العام الجاري، 29.3 مليار دولار، مقارنة مع 28.2 مليار دولار في أول شهرين من العام الماضي.
وتراجعت نسبة تغطية الصادرات من إجمالي الواردات حتى نهاية فبراير/شباط الماضي إلى 79.7% نزولا من 87.5% في الفترة المقابلة من 2019.
ويعني ذلك، أن السوق التركية زادت من اعتمادها على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية، بدلا من المنتجات المحلية، على الرغم من تراجع الوقود عالميا، والذي كان من الممكن أن يسجل العجز نسبا أكبر في حال بقاء أسعار الوقود كما كانت في يناير/كانون الثاني.
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