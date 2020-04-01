ترامب للأميركيين: استعدوا لأيام سوداء في الأسبوعين المقبلين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 أبريل 2020 01:16 مساءً - حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أن الولايات المتّحدة ستمرّ بأسبوعين “مؤلمين جداً جداً” على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجدّ الذي لا ينفكّ يحصد أعداداً متزايدة من الضحايا في بلاده والعالم بأسره. وقال “على الشعب الأميركي أن يستعد للأيام السوداء خلال الأسبوعين المقبلين”.

إلى ذلك، قال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات مكافحة وباء كوفيد-19 “أريد أن يكون كل أميركي مستعدّاً للأيام الصعبة المقبلة”، مضيفا أن التوقعات الآن للوفيات حوالي 120 ألف شخص.

وأوضح أن ما قامت به الإدارة الأميركية هو ما خفض الأرقام المتوقعة للوفيات، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعيش أسوأ أحوالها بسبب كورونا.

وقال ترامب “كنا نتوقع أن الأمر سيتوقف في الصين لكن هذا لم يحدث”، وتابع “لا نلوم أحدا”.

وكشف عن أن الإدارة تنظر حظر بعض الدول حين تصبح نقاطا ساخنة.

وطالب الرئيس الأميركي المواطنين والشركات بالتضحية من أجل الولايات المتحدة، موضحا أن حكام الولايات يتخذون القرارات وفقا لظروف كل ولاية، مشيدا بما قامت به نيويورك في مواجهة الفيروس.

وأعلن ترامب عن أنه يتم إجراء اختبارات على عقاقير، لكنه أكد أن الوقت ما زال مبكرا لنحدد نجاحها من عدمه، لافتا إلى أن عقار كلوروكوين قد ينجح في الاختبارات لعلاج كورونا.

وأوضح ترامب أنه “لم يكن هناك أي خيار سوى إغلاق البلاد لحماية المواطنين، ولفت إلى أنه أعلن سابقا أن الإدارة ستمدد هذه الإجراءات حتى أواخر نيسان.

Advertisements

وأعرب عن أمله في أن تكون الإجراءات الحالية كافية، لافتا إلى أنه كان من المتوقع وفاة نحو مليوني شخص لو لم نتخذ الإجراءات الاستثنائية.

وأعلن أن الخزانة ستساعد الشركات الصغيرة شرط دفعها رواتب موظفيها، موضحا أنه سيتم تقديم 52 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة.

وقال “نعطي المستشفيات المرونة لاستخدام منشآتها وفق أولوياتها”، مضيفا “سنوفر المزيد من أجهزة التنفس إذا كانت هناك حاجة لذلك”.

وأكد الرئيس الأميركي أن السعودية وروسيا تتخذان إجراءات مشددة في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أسعار النفط. وتابع “قد أنضم لمحادثات بوتين وولي العهد السعودي بشأن أسعار النفط إذا دعت الحاجة”.

من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، إنه يجب على كل أميركي الالتزام بالإجراءات خلال الـ 30 يوما القادمة.

وأضاف بنس “شددنا على حكام الولايات باللجوء للحرس الوطني إن دعت الحاجة لنقل مستلزمات طبية”.

وبحسب تقديرات البيت الأبيض فإن كوفيد-19 سيفتك في الولايات المتحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيّد الجميع بالقيود المفروضة حالياً لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1,5 مليون إلى 2,2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتم فرض أي قيود.