عماد اللبكي: الاستمارات الخاصة بالمساعدات تصدر الجمعة

اتصل محافظ عكار عماد اللبكي بمستشار وزير الشؤون الاجتماعية للاستيضاح بشأن الاستمارات الخاصة بالمساعدات التي اقرها مجلس الوزراء للعائلات المحتاجة، واشار الى ان "الاستمارة الموحدة التي ستعتمدها الدولة، ستصدر يوم الجمعة المقبل وسيتم ارسالها للمحافظة، وننتظر قرار الوزير بشأن توزيع هذه الاستمارات على البلديات والمخاتير، ليتم تعبئتها على نظام اكسيل لتعاد من جديد الى المحافظة بملف واحد لارساله الى الوزارة، لكي يتثنى لها تحضير المساعدات وتوزيعها بواسطة الجيش".
واكد ان "اي استمارات سابقة يتم التداول بها على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفايس بوك وغير ذلك، هي استمارات غير رسمية، وما يمكننا فعله اليوم هو الاستعداد وتحضير الاسماء لانجاز تعبئة الاستمارة الرسمية المنتظر صدورها صباح يوم الجمعة لانجازها بالسرعة المطلوبة".
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