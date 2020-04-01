عماد اللبكي: الاستمارات الخاصة بالمساعدات تصدر الجمعة

اتصل ​محافظ​ عكار ​عماد اللبكي​ بمستشار وزير الشؤون الاجتماعية للاستيضاح بشأن الاستمارات الخاصة بالمساعدات التي اقرها ​مجلس الوزراء​ للعائلات المحتاجة، واشار الى ان "الاستمارة الموحدة التي ستعتمدها ​الدولة​، ستصدر يوم الجمعة المقبل وسيتم ارسالها للمحافظة، وننتظر قرار الوزير بشأن توزيع هذه الاستمارات على ​البلديات​ و​المخاتير​، ليتم تعبئتها على نظام اكسيل لتعاد من جديد الى المحافظة بملف واحد لارساله الى الوزارة، لكي يتثنى لها تحضير المساعدات وتوزيعها بواسطة ​الجيش​".

واكد ان "اي استمارات سابقة يتم التداول بها على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ وصفحات الفايس بوك وغير ذلك، هي استمارات غير رسمية، وما يمكننا فعله اليوم هو الاستعداد وتحضير الاسماء لانجاز تعبئة الاستمارة الرسمية المنتظر صدورها صباح يوم الجمعة لانجازها بالسرعة المطلوبة".

