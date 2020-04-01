زاهر الخطيب دعا لتبني ورقة زياد حافظ حول اعادة هيكلة النظام المصرفي

دعا النائب والوزير السابق زاهر الخطيب في بيان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب وكل المعنيين بالوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، الى تبني الورقة التي قدمها الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي الدكتور زياد حافظ حول إعادة هيكلة النظام المصرفي اللبناني والتي تتضمن أفكارا واقتراحات علمية وعملية،واعتمادها كرؤية لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة وتجنيبها كوارث أكبر من الكوارث الحالية بما فيها كارثة انتشار فيروس "الكورونا المستجد"الذي تسعى الحكومة ومعها المجتمع إلى مواجهتها بروح علمية وعملية نجحت في إخراج لبنان من لائحة الدول الأكثر انتشارا للفيروس.
يشار الى ان نص الرؤية -البرنامجية التي قدمها الدكتور زياد حافظ حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان في جريدة البناء في 31 آذار 2020.
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