زاهر الخطيب دعا لتبني ورقة زياد حافظ حول اعادة هيكلة النظام المصرفي

دعا النائب والوزير السابق ​زاهر الخطيب​ في بيان ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ وكل المعنيين ب​الوضع الاقتصادي​ والمالي والنقدي، الى تبني الورقة التي قدمها الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي الدكتور زياد حافظ حول إعادة هيكلة النظام المصرفي ال​لبنان​ي والتي تتضمن أفكارا واقتراحات علمية وعملية،واعتمادها كرؤية لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة وتجنيبها كوارث أكبر من الكوارث الحالية بما فيها كارثة انتشار فيروس "​الكورونا​ المستجد"الذي تسعى الحكومة ومعها المجتمع إلى مواجهتها بروح علمية وعملية نجحت في إخراج لبنان من لائحة الدول الأكثر انتشارا للفيروس.

يشار الى ان نص الرؤية -البرنامجية التي قدمها الدكتور زياد حافظ حول إعادة هيكلة ​القطاع المصرفي​ في لبنان في جريدة البناء في 31 آذار 2020.