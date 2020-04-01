وزيرة العدل: مكافحة المحاصصة اصعب من مكافحة كورونا

اشارت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "30 سنة من ​المحاصصة​ الزبائنية بين زعماء ​الطوائف​ نتيجتها: فساد في بنية ​الدولة​، 100 مليار ​دولار​ دين وما يزيد، انهيار اقتصادي ومالي، يأس، هجرة، انتفاضة".

ولفتت وزيرة العدل الى ان "​التوازن الطائفي​ مقبول على قاعدة الأكثر كفاءة، لا الأكثر ولاءً"، وشددت على ان "مكافحة المحاصصة اصعب من مكافحة كورونا".

إضغط للمزيد