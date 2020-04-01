اشارت وزيرة العدل ماري كلود نجم في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "30 سنة من المحاصصة الزبائنية بين زعماء الطوائف نتيجتها: فساد في بنية الدولة، 100 مليار دولار دين وما يزيد، انهيار اقتصادي ومالي، يأس، هجرة، انتفاضة".
ولفتت وزيرة العدل الى ان "التوازن الطائفي مقبول على قاعدة الأكثر كفاءة، لا الأكثر ولاءً"، وشددت على ان "مكافحة المحاصصة اصعب من مكافحة كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العدل: مكافحة المحاصصة اصعب من مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.