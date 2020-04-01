أرقام مخيفة.. حصيلة الوفيات بكورونا في أوروبا تتجاوز 30 ألف شخص

أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء، بأن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا تجاوزت الـ30 ألفا.

يستمر فيروس كورونا بالانتشار في أوروبا، حيث حصد حياة ما لا يقل عن 26 ألف شخص في غضون أقل من شهرين، وهي نسبة تشكل 75% من مجموع الوفيات بالوباء في العالم، بينما تخطى عدد الإصابات الـ413 ألفا في أنحاء القارة الأوروبية.

وتُرجع عدة مصادر أوروبية تفشي الوباء في القارة العجوز إلى سببين أساسيين، مباراة كرة قدم جرت في منتصف فبراير/شباط الماضي في إيطاليا وجمعت فريقا محليا بآخر إسباني، وهما البلدان الأكثر تضرراً بالفيروس في أوروبا، وإلى منتجع تزلج نمساوي انتشر منه الفيروس إلى بلدان شمال القارة.

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مباراة "الكارثة" لإسبانيا وإيطاليا

وجمعت إحدى مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نادي

"أتالانتا برغامو" الإيطالي بنادي "فالنسيا" الإسباني، في 19 فبراير/شباط الماضي في ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

وجرت هذه المباراة بينما كان فيروس كورونا يتفشى في الصين وعموم آسيا، وكانت قد سجلت حالات محدودة منه في أوروبا.

وأرجعت القناة الإخبارية الفرنسية "آل. سي. إي" سبب تفشي كورونا في إيطاليا وإسبانيا إلى هذه المباراة، التي فاز فيها النادي الإيطالي بـ4 أهداف لواحد، شارحةً أن كل هدف لحقه أحضان بين المشجعين الذين يقفون على بعد سنتمترات من بعضهم بعضا.