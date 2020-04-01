عاجل.. “كورونا” تصل إلى الصحراء لأول مرة وجهة “الدار البيضاء” تتصدر بـ179 إصابة

كشفت معطيات وزارة الصحة، المنشورة صباح اليوم الأربعاء، عن التوزيع الجديد لحالات الإصابة بالجائحة، المسجلة بالمغرب حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، لتؤكد تسجيل أول الإصابات بجهة العيون الساقية الحمراء (إصابتين)، بعدما ارتفع عدد الإصابات إلى 638 إصابة.

ومن مجموع الـ638 إصابة المسجلة حاليا، توجد 179 حالة بجهة الدار البيضاء سطات و115 حالة إصابة بجهة مراكش آسفي، ثم 111 حالة إصابة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و110 حالة إصابة بجهة فاس مكنا،.

وتوجد بجهة طنجة تطوان الحسيمة 44 حالة، ثم 26 حالة بالجهة الشرقية، و20 حالة بجهة الخنيفرة بني ملال، وبجهة سوس ماسة سجلت 17 حالة، ثم 13 حالة بجهة درعة تافلالت وحالتين بجهة العيون الساقية الحمراء، وحالة واحدة بجهة كلميم واد نون.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 24 حالة، مقابل تسجيل 36 وفاة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.