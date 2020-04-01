الرئيس الإيراني يزعم تراجع تسجيل إصابات كورونا في بعض المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

زعم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بعض المحافظات قد تراجع .



ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني قوله إن بلاده تجاوزت مرحلة ذروة تفشي فيروس كورونا في المحافظات .

وقال إن هناك تراجعا لتفشي الفيروس في بعض المحافظات الإيرانية، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني يلبي بشكل جيد توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

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وأضاف: "اتخذنا قرارات صارمة حتى الآن، وقد نتخذ قرارات أكثر صرامة إذا ما اقتضت الحاجة للحد من انتشار كورونا".

وسجلت إيران، الثلاثاء، 141 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2898 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، إن 3111 إصابة إضافية سجلت خلال الـ 24 ساعة، ما يعني أن الحصيلة الإجمالية للإصابات باتت 44,606 حالات.

كما أشار جهانبور إلى أن 3703 أشخاص ممن هم في المستشفيات حالتهم حرجة، في حين شفي 14,656 شخصاً.