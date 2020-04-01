عبود: نحن ضد إنهاء العام الدراسي بهذا الشكل ونعاني منذ سنوات من اقتطاع رواتب الأساتذة

لفت نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​، إلى أنّ "هناك مدارس لم تدفع للأساتذة رواتبهم، وأُخرى تعطي نصف راتب، في حين أنّ هناك مدارس تدفع كامل الرواتب للأساذة الّذين باتوا يعملون عملًا بـ3 أو 4 أضعاف عن عملهم العادي، بسبب التعليم عن بُعد".

وأكّد في مداخلة إذاعية، أنّ "الكثير من المعلمين لا يستطيعون الإكمال بعملهم وبمتطلّبات عيشهم، إذا لم يتقاضوا رواتبهم"، مركّزًا على أنّ "الوضع لا يحتمل وبحاجة لحلّ مشترك". وشدّد على "أنّنا ضدّ إنهاء ​العام الدراسي​ بهذا الشكل. نحن مستعدّون لمعاودة الدراسة للتعويض عن الأيام الّتي تمّ فيها تعليق دروس، لكلّ يأخذ التلميذ حقّه الكامل بالتعليم"، مشيرًا إلى "أنّنا نعاني منذ 3 سنوات من مسألة اقتطاع الرواتب، وبالقانون لا يحقّ للمدراس الحسم من الرواتب من دون تعويض".