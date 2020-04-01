أكّد الأمين العام لـ"الصيلب الأحمر اللبناني" جورج كتانة، أنّ "الصليب الأحمر بجهوزيّته الكاملة، ودوره في آليّة عودة اللبنانيّين المغتربين هو فقط نقل الحالات المُصابة أو المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد"، لافتًا إلى "أنّنااليوم سنجتمع مع اللجنة الوطنية الخاصة بـ"كورونا" وسيتم تحديد الأدوار تفصيليًّا".
وذكر في حديث إذاعي، أنّ "الصليب الأحمر يقوم بـ90 بالمئة من المهمّات لنقل الحالات المصابة، وتوزيعها على المستشفيات المعنيّة"، موضحًا أنّ "الصليبالأحمر اتّخذ من عشرة أماكن، من بينها بيت عنيا مراكز لحجر عناصره أو للراحة"، مؤكّدًا أنّه "في حال تمّت تسجيل إصابة أحد أفراد الصليب الأحمر فسنعلنها بشفافيّة، فالأمر ليس عيبًا، ونحن نتّخذ كلّ الإحتياطات اللّازمة، ونؤمّن حماية ووقاية بنسبة 99% لكلّ مسعف، كي لا يُصاب بالفيروس".
وأشار إلى أنّ "لدينا 4 آلاف متطوّع في الصليب الأحمر، ولا نلزم أي متطوّع أن يذهب إلى مهمّة. كل متطّوع يتوجّه إلى المهمّة بقرار ذاتي،والحمدالله لا إصابات حتّى الساعةبين عناصرنا".
كانت هذه تفاصيل خبر كتانة: الصليب الأحمر بكامل جهوزيته لاستقبال المغتربين وسنكون شفافين بالإعلان عن أي إصابة لدينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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