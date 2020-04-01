قطر تدشن أول محطة لفحص الأفراد على فيروس "كورونا" من السيارة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، عن تدشين أول محطة لفحص الأفراد على فيروس "كورونا" المستجد من السيارة.
وقالت الوزارة القطرية انه "في إطار جهود وزارة الصحة العامة المستمرة لتوفير فحص كورونا للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي المنزلي، قامت الوزارة بتدشين محطة لإجراء فحص الفيروس من السيارة".
وحددت الوزارة عدة شروط للتسجيل للأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير، ومنها أن يكون في الحجر الصحي المنزلي، ولم يجر الفحص سابقا، وأن يكون قد عاد إلى البلاد في الفترة من 10 إلى 21 آذار.
وأعلنت وزارة الصحة القطرية، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بالمرض المتسبب به فيروس "كورونا" المستجد إلى اثنتين، مؤكدة تسجيل 88 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 781، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 62 حالة.
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