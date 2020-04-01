شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تجتمع مع الخبراء لبحث أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا اليوم الأربعاء إن الحكومة اليابانية ستعقد اجتماعا اعتياديا للخبراء بشأن جائحة فيروس كورونا وذلك للاضطلاع على أحدث التطورات الخاصة بالعدوى. وقال أيضا إن اليابان لم تصل بعد إلى مرحلة إعلان حالة الطوارئ نافيا تكهنات بأن العزل التام على طوكيو بات وشيكا.

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