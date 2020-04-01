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ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ليبيا إلى 10

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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس في ليبيا إلى 10 حالات بعد تسجيل حالتين جديدتين أمس الثلاثاء.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في خبر أورده في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، تلك الحصيلة بعد إجراء تحاليل لإحدى عشرة حالة مشتبهاً بها عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

ولم تسجل في ليبيا حتى الآن أي حالات شفاء أو وفاة بسبب الفيروس.

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