- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى ليبيا إلى 10 حالات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل البلاد لإصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.
وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تم تأكيد إصابة شخصين من ضمن 11 شخصا أجروا اختبارات".
وأكد المركز الوطني الليبي أن الـ 9 أشخاص الآخرين ثبتت سلبية نتائج تحليلاتهم، وذلك دون أن يذكر المركز مزيد التفاصيل عن المصابين أو أماكن تواجدهم.
وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 10 أشخاص، فيما يخضع العشرات يوميا للتحليل للاشتباه في إصابتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى ليبيا إلى 10 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.