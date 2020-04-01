ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى ليبيا إلى 10 حالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل البلاد لإصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.

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وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تم تأكيد إصابة شخصين من ضمن 11 شخصا أجروا اختبارات".

وأكد المركز الوطني الليبي أن الـ 9 أشخاص الآخرين ثبتت سلبية نتائج تحليلاتهم، وذلك دون أن يذكر المركز مزيد التفاصيل عن المصابين أو أماكن تواجدهم.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 10 أشخاص، فيما يخضع العشرات يوميا للتحليل للاشتباه في إصابتهم.