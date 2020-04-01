 وزارة الصحة تنفي اقتناء 100 ألف جهاز كشف من كوريا الجنوبية

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نفى مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، اليوم الثلاثاء، اقتناء المغرب 100 ألف جهاز كشف عن فيروس كورونا المستجد من كوريا الجنوبية.
وقال اليوبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب اللقاء الصحافي الذي قدمت خلاله وزارة الصحة تحييناً للحالة الوبائية بالمغرب، إن “المملكة تقتني فعلاً أجهزة كشف من عدة دول”، غير أن رقم 100 ألف الذي تداوله مواقع كورية جنوبية “مجرد تكهنات”.
وكانت صحف كورية جنوبية نشرت، الأسبوع الماضي، أن الرئيس التنفيذي لشركة أوسانج للرعاية الصحية، في كوريا الجنوبية، لي دونغ هيون، أعلن توقيع عقد يقضي بتزويد المغرب بـ 100 ألف كاشف تشخيصي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت المصادر ذاتها، إن شركة أوسانج قررت توفير 10 آلاف أداة تشخيصية لفيروس كورونا مجاناً، إضافة إلى الـ100 ألف يتم تصديرها إلى المغرب، وفق عقد وقعه كل من السفير المغربي في العاصمة سيول، شفيق رشادي، والمدير التنفيذي للشركة يوم الخميس 26 مارس.
وأرفقت صورة تجمع الإثنين معاً في مقر الشركة.
ونسبت الصحف لمسؤول من شركة أوسانج للرعاية الصحية قوله إن سفير الرباط في كوريا الجنوبية، شفيق رشادي، “زار الشركة أثناء التشاور مع أكثر من 60 دولة حول العالم، وتم إبرام العقد بسرعة”.
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