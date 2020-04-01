وزير الحج السعودي يدعو دول العالم للتريث في إبرام عقود الحج والعمرة

دعا وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، من المسلمين حول العالم التريث في عقود الحج والعمرة، حتى تتضح الرؤية بشأن فيروس “كورونا” المستجد.
وأكد الوزير في تصريح لتلفزيون “الإخبارية” السعودي، اليوم الثلاثاء “جاهزية المملكة لاستقبال وخدمة الحجاج في أي وقت ولكن الأولوية لسلامتهم”.
كما أشار إلى أن السعودية تقدم الرعاية لـ 1200 معتمر لم يستطيعوا العودة لبلدانهم مضيفا “أعدنا المبالغ لمن حصل على تأشيرة العمرة ولم يعتمر”.
وكانت السعودية، قد قررت مستهل مارس الجاري، تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين السعوديين والمقيمين مؤقتا، وذلك لتفادي تفشي “كورونا”.
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