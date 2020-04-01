- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 5358 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 5358 حالة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قد ارتفع إلى 5358 حالة، منهم 94 حالة خطيرة جدا.
وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن عدد مرضى كورونا في الجيش الإسرائيلي وصل إلى 84 جنديا، وجميعهم في حالة عادية، وقد تعافى جنديان منهم حتى الآن.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 20 وفاة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وصل إلى 20 حالة، بعد الإعلان عن حالة وفاة جديدة مساء اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 5358 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.