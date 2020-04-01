ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 5358 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 5358 حالة.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قد ارتفع إلى 5358 حالة، منهم 94 حالة خطيرة جدا.

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن عدد مرضى كورونا في الجيش الإسرائيلي وصل إلى 84 جنديا، وجميعهم في حالة عادية، وقد تعافى جنديان منهم حتى الآن.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 20 وفاة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وصل إلى 20 حالة، بعد الإعلان عن حالة وفاة جديدة مساء اليوم.