السعودية تهب لنجدة النازحين في مأرب وحضرموت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - مأرب، حضرموت

تحركت السعودية سريعا لنجدة النازحين في مأرب وحضرموت والمحافظات المتضررة في اليمن، ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، مشروع توزيع وتأمين مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة للنازحين من محافظة الجوف إلى محافظتي مأرب وحضرموت.

ويتضمن المشروع توزيع 1,750 سلة غذائية، و1,300 حقيبة إيوائية، يستفيد منها 10,500 فرد من الأسر النازحة. وحضر التدشين مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بمحافظة الجوف هادي مبارك شمعان، وفريق من المركز.

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ووزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس مساعدات غذائية للنازحين من محافظة عمران إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، شملت 500 سلة غذائية استفاد منها 3,000 فرد، تخفيفا من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

وسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1,500 كرتون من التمور للمتضررين من الأمطار والسيول في مخيمات النازحين بمحافظة عدن، استفادت منها 1,500 أسرة.

وقدم المركز حزمة من المواد الطبية كدعم لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة سقطرى، وأكد المحافظ رمزي محروس أهمية مثل هذا الدعم ودوره في التخفيف من معاناة أهالي الأرخبيل، موجها شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، حفظهما الله، ومركز الملك سلمان للإغاثة على وقوفهم مع المحافظة في مختلف المجالات.