مقررة بالأمم المتحدة تطالب برفع العقوبات المفروضة على بعض الدول

طالبت مقررة ​الأمم المتحدة​ للحق في الغذاء هلال إلفر، "برفع العقوبات الدولية المفروضة على دول مثل ​إيران​ و​كوريا الشمالية​ و​فنزويلا​، لضمان وصول الإمدادات الغذائية للسكان الجوعى خلال جائحة ​كورونا​".

ولفتت إلفر، في بيان، إلى أن "استمرار فرض عقوبات اقتصادية على ​سوريا​ وفنزويلا وإيران وكوبا، وبدرجة أقل على زيمبابوي على سبيل المثال لا الحصر، يقوض بشكل كبير الحق الأساسي للمواطنين العاديين في الحصول على غذاء كاف وملائم".

كما شددت على أن "رفع العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب فوراً أمر ملح من الناحيتين الإنسانية والعملية".