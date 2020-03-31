سلطات قطر تسجل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات القطرية تسجيل 88 إصابة جديدة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 781 حالة. وأكدت السلطات تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب الفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية. كانت اللجنة العليات لإدارات الأزمات في قطر أعلنت في وقت سابق، حزمة قرارات جديدة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا بالبلاد، وتخفيف التداعيات الاقتصادية المصاحبة. وتضمنت الإجراءات إصدار "مصرف قطر المركزي" تعميما للبنوك، بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد المترتبة عليها للقطاعات المتضررة لمدة 6 أشهر.

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