الصحة الفرنسية: تسجيل 499 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلن مدير عام ​وزارة الصحة​ الفرنسية جيروم سالومون، تسجيل 499 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وأشار سالومون إلى أنه "سجلنا اليوم 52128 حالة إصابة بفيروس كورونا، وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس ليصل إلى 3523 حالة وفاة تم إحصائها في المستشفيات".

كما نوّه بأن "حوالي 22757 مصاباً يخضعون حاليا للعلاج في المستشفى بينهم 5565 حالتهم خطرة، وحوالي 9444 مصابا عادوا إلى منازلهم بعد تعافيهم في المستشفى".

وشدد سالومون على أن "الأرقام التي يجب مراقبتها عن كثب لفهم تطور الوضع هي الأرقام المتعلقة بأعداد المصابين الذين تعد حالتهم خطرة، موضحاً أن "عدد المصابين الذين تعدّ حالتهم خطرة زاد حوالي 458 حالة إضافية في أقل من 24 ساعة".