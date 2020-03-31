النشرة: غارات جوية اسرائيلية تستهدف من سماء لبنان مواقعا في ريف حمص

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "غارات جوية اسرائيلية مستمرة بعنف من جهة لبنان تستهدف مواقع في ​ريف حمص​ حيث تتصدى الدفاعات الجوية السورية لها". ويسمع في هذه الاثناء دوي انفجارات عنيفة في مدينة حمص وريفها. ولاحقاً، أفادت مصادر لبنانية، عبر "النشرة"، بأن الطائرات الإسرائيلية حلقت قبل ذلك فوق ساحل ووسط كسروان مروراً بالجرد وصولاً إلى منطقة البقاع، حيث لا تزال تنفذ الغارات في الداخل السوري حتى الآن، في حين تتولى الدفاع الجوية التصدي لها.

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