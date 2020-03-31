وزير الحج السعودي دعا دول العالم الإسلامي للتريث قبل إبرام عقود الحج حتى تتضح الرؤية بشأن كورونا

دعا وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن دول العالم الإسلامي للتريث قبل القيام بأي خطط للحج حتى تتضح الرؤية بشأن كورونا.
واكد وزير الحج ان "السعودية على استعداد لخدمة الحجاج في كل الأحوال لكن الأولوية هي للحفاظ على سلامتهم".
وفي وقت سابق، لفت نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط ، الى ان "قرار إلغاء العُمرة للزوار والمقيمين هدفه منع وصول فيروس كورونا لمكة المكرمة"، مؤكدا "حرص حكومة السعودية على أمن وسلامة ضيوف الرحمن".
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