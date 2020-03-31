بريطانيا تسجل أعلى زيادة يومية في حالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

سجلت بريطانيا أعلى قفزة يومية في حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت إلى 381 حالة وفاة بسبب الفيروس اليوم الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء تفشى الفيروس إلى نحو 1800.

وترجع الزيادة في حالات الوفاة، التي وصلت نسبتها إلى 27 %، فى جانب منها إلى إدراج بضع عشرات من الوفيات حدثت خارج المستشفيات ولم تكن مدرجة سابقا في بيانات كوفيد- 19 في بريطانيا، وفقا للحكومة. وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 25 ألفا و 150 حالة من بين 143 ألف شخص خضعوا للفحص.