جامعة بني سويف تبدأ تصنيع 20 ألف كمامة طبية لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
بدأت جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، في تصنيع ما يقرب من 20 ألف ماسك طبي (كمامة).
صرح بذلك رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن، الذي أوضح أن كلية التعليم الصناعي بدأت بعملية تصنيع هذه الكمامات، وفقًا للمعايير والمواصفات الطبية العالمية، كمشاركة مجتمعية من الجامعة في محاربة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضاف الدكتور منصور حسن أن الجامعة حريصة على توفير الدعم الكامل لكافة أبناء المحافظة في مواجهة هذا الفيروس.
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