قطر تسجل 88 إصابة جديدة وثاني وفاة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات سجلت قطر، اليوم الثلاثاء، ثاني حالة وفاة جراء فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في البلاد، حسبما ذكرت "العربية". وأعلنت السلطات الصحية في قطر، عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا التاجي، ليرفتع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 781 حالة.

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