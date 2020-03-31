مصرع طفل سقطت عليه عارضة ملعب بمركز شباب في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن سقطت عليه عارضة ملعب كرة القدم داخل مركز شباب قرية الأشطة التابعة لمركز المنزلة في محافظة الدقهلية.

تلقى مدير الأمن اللواء فاضل عمار إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنزلة بالحادث، وانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، بقيادة الرائد محمد فتحي صالح رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ.

بالفحص تبينت إصابة "خالد فتحي - 7 أعوام" نتيجة سقوط عارضة ملعب مركز شباب بقريته على رأسه، والذي لفظ أنفاسه أثناء محاولة نقله بـ"توكتوك" إلى المستشفى، الذي وصله جثة هامدة.

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بسؤال الأهالي، اتهموا إدارة مركز الشباب بالتقصير والإهمال نتيجة ترك الملعب مفتوح أمام الأطفال والشباب علىى الرغم من قرار رئيس الوزراء بإغلاق ملاعب مراكز الشباب والأندية في الوقت الحالي.

وحرر بذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابستها.

من جهته، أعلن المحافظ الدكتور أيمن مختار عن تشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة بالمحافظة لفحص أسباب وفاة الطفل، وعرض تقرير مفصل عن الواقعة لإحالة المقصرين إلى التحقيق.

فيما أكد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب أنه أمر بتشكيل لجنة من إدارة شباب المنزلة برئاسة سلوى الكيال مديرة الإدارة، للتحقيق في الأمر وإحالته للشؤون القانونية، خاصة وأن هناك تعليمات صريحة بتعليق العمل في مقرات الأندية ومراكز الشباب.