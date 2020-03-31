السعودية تسجل 110 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

بذلك، يبلغ عدد الإصابات المؤكدة 1563 حالة.

وأوضح الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي اليوم، أن من بين الحالات المسجلة حالتين مرتبطتين بالسفر ومعزولتين صحياً منذ قدومها إلى المملكة، و108 حالات من المخالطين لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية، لافتاً إلى أن معظم الحالات وضعها مطمئن، وتتلقى الرعاية الصحية.

وأكد العبد العالي أنه تم تسجيل 50 حالة تعاف جديدة ليصبح عدد المتعافين 165 حالة، مشيرا إلى أن الحالات الحرجة بلغت 31 حالة، فيما سجلت حالتا وفاة لمقيمين في المدينة المنورة، ليبلغ عدد الوفيات 10 حالات.

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