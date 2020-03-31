قرقاش: رصدت أكثر من 35 اتصال بين الشيخ محمد بن زايد وقادة العالم حول كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

كشف وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن أعداد الاتصالات التي أجراها الشيخ محمد بن زايد، حول كورونا مع قادة العالم.



وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن اتصالات وتضامن وتنسيق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع قادة العالم في أزمة فيروس كورونا المستجد تعكس رؤيته في أهمية تعاضد الأمم والشعوب.

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وقال قرقاش، في تغريدات عبر موقع التوصال الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365": "رصدت فوق ٣٥ اتصالا بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقادة العالم خلال شهر مارس. تواصلٌ يجمع بين التضامن والتنسيق في مواجهة أزمة كورونا ودبلوماسية نشطة لدولة الإمارات التي يقودها سموه".

وأضاف قرقاش أن "الأزمات فرصٌ كما يقول المثل، وسموه يدرك بدقة أهمية تعاضد الأمم والشعوب".

وتابع: "الحياة لا تتوقف مع الأزمات، والانكفاء الداخلي لا يعبر عن روح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القيادية، ونشاطه في الإشراف على إدارة أزمة فيروس كورونا يواكبه نشاط في تعزيز شبكة العلاقات الخارجية للإمارات".

واختتم بالتأكيد على أن "اتصالات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع قادة العالم خلال الأيام الماضية تعكس هذه الرؤية".