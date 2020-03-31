وفيات الولايات المتحدة تصل 3393 لتتجاوز الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

واشنطن - الخليج 365

تحاوزت الولايات المتحدة الأمريكية الصين في أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا.



حيث وصل عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى 3393 حالة، الثلاثاء، متجاوزا بذلك إجمالي عدد الوفيات المسجلة في الصين التي سجلت 3305.

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وأصبحت الولايات المتحدة بذلك ثالث أعلى معدل وفيات في العالم بسبب كورونا، بعد إيطاليا التي سجلت حتى الآن 12428 حالة وفاة، وإسبانيا التي سجلت 8269 حالة وفاة.

وسجلت ولاية نيويورك الأمريكية، الثلاثاء، 332 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 1550 حالة، بالإضافة إلى 9298 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 75795 حالة.

وحث مسؤولو الصحة الأمريكيون على الالتزام بأوامر البقاء في بيوتهم والإجراءات الأخرى لاحتواء انتشار الفيروس.