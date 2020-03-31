إعلان أمريكي باستثناء المساعدات المتعلقة بالتصدي لكورونا بإيران وكوريا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

واشنطن طهران - الخليج 365

عرض وزير الخارجية الأمريكي، تقديم المساعدة على طهران وبوينج يانج في جهود السيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19".



وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو، الثلاثاء، استثناء المساعدات الإنسانية المتعلقة بالتصدي لجائحة كورونا من العقوبات بحق إيران وكوريا الشمالية.

ودعا بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، كافة الدول إلى تشارك المعلومات والبيانات لمواجهة كورونا، مؤكدا أن البضائع والمواد التي تحتاجها الدول لمحاربة الوباء لا تخضع للعقوبات.

وقال: "عرضنا مساعدة إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وندرك أن هذا تحد إنساني ونحرص على مساعدة رعايا هذه الدول أكثر من اهتمام رؤسائهم وحكوماتهم للأسف".

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وأشار إلى أن هناك أنظمة حاكمة لبعض الدول تواصل صنع الأسلحة والقنابل في الوقت الذي يعاني فيه شعبها من الجوع.

وفي رسالة إلى المليشيات الموالية لإيران بالعراق، أكد وزير الخارجية الأمريكي على أنه بلاده سترد على الهجمات التي تستهدف رعايها في القنصلية والسفارة الأمريكية ببغداد.

وألمح إلى أنه "من المؤسف النظام الإيراني لا يشاركنا الرغبة في تحقيق السلام باليمن"، معربا عن أمله أن تنجح جهود السعودية بالتعاون مع مجلس الأمن في إحلال السلام باليمن.

وأكد أن واشنطن تفعل كل ما بوسعها لمساعدة الحكومة الأفغانية في مواجهة تفشي فيروس كورونا .

ولفت إلى أن مساهمات الولايات المتحدة الأمريكية في منظمة الصحة العالمية في العام الماضي تجاوزت حد الـ 400 مليون دولار، ملمحا تخصيص 100 مليون دولار إلى الدول التي تواجه خطر تفشي الوباء الجديد.