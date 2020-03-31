روحاني: الإحصاءات بشأن كورونا تشير إلى تحسن الأوضاع في البلاد

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإحصاءات تشير إلى تحسن الأوضاع في البلاد حيث أن أعداد الذين يتعافون من فيروس كورونا أكبر من الذين يدخلون المستشفيات للعلاج، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية

لمكافحة فيروس كورونا، أن الوضع بات أفضل في 23 إقليما من أصل 31، مشيرا إلى أن المواطنين الإيرانيين أبدوا تعاونا في الخضوع للفحص عند الخروج من المدن واستجابوا أيضا في تعاونهم مع الحكومة بإغلاق المحال والمطاعم والتزموا بالتوصيات الطبية وقللوا من الزيارات والسفر.

وتابع: اليوم نعيش ظروفا خاصة لذلك ندعو المواطنين لكي يقدموا لنا الدعم بعدم مغادرة المنازل، مشددا على ضرورة أن يتقيد المصاب بفيروس كورونا بالتعليمات وأن يعلن عن إصابته وإلا سيتم تقديمه للقضاء.