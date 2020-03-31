الولايات المتحدة تتجاوز الصين بعدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا

أصبحت الولايات المتحدة الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كوورنا المستجد، بعد أن تجاوزت اليوم الثلاثاء الصين في هذا المؤشر بأكثر من 3400 حالة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتشير إحصائيات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها والمؤسسات الطبية المعنية في الولايات المتحدة بارتفاع عدد الوفيات

جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" إلى 3400 حالة بعد تسجيل 259 وفاة جديدة خلال اليوم الحالي، استمرارا لتدهور أزمة الوباء في البلاد بوتيرة سريعة.

وتجاوزت الولايات المتحدة بالتالي الصين، التي تعتبر مصدرا للجائحة، في قائمة الدول

الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد المتوفين، حيث سجلت حتى الآن في بلد التنين 3305 وفيات بالمرض.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا في هذه القائمة بـ11591 وفاة، فيما تأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بـ8269 حالة.

وسبق أن تصدرت الولايات المتحدة، منذ 27 مارس، قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس من حيث العدد الإجمالي للحالات المؤكدة، ورصد حتى الآن في البلاد 174684 مصابا.