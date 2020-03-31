فيروس كورونا في البنتاغون.. 1259 إصابة و4 وفيات

أكد البنتاغون تسجيل 1259 حالة إصابة بفيروس كورونا بين موظفي الوزارة، بالإضافة إلى 4 وفيات، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. ويشمل عدد المصابين 673 عسكريا و247 مدنيا و212 من ذوي الموظفين و72 متعاقدا. و247 مدنيا و212 من ذوي الموظفين و72 متعاقدا. وكان البنتاغون قد أعلن عن أول حالة وفاة بين العسكريين الأمريكيين بسبب فيروس كورونا أمس الاثنين، موضحا أن المتوفى عنصر في الحرس الوطني الأمريكي. بسبب فيروس كورونا أمس الاثنين، موضحا أن المتوفى عنصر في الحرس الوطني الأمريكي. وأصبحت وفاة العسكري المذكور هي ثالث حالة وفاة بين كوادر الوزارة وكانت حصيلة الإصابات بالفيروس التي نشرت الاثنين 1087 حالة.

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