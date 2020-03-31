الشباب والرياضة توضح اجراءات الاستقطاع الضريبي على منح الابطال والرواد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء، تفاصيل إجراءات لاستقطاع الضريبي على منح الابطال والرواد.

وقال مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية شاكر محمد عودة في بيان تلقته الخليج 365، ان "منح الرياضيين الرواد والابطال التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيمها اصوليا وتوزيعها لمستحقيها، تم شمولها بنظام الاستقطاعات الضريبية اسوة بالرواتب الاعتيادية لموظفي الدولة بحسب اجراءات وزارة المالية الجهة المسؤولة عن الصرف وفق الخطة المالية ولا شأن لوزارة الشباب والرياضة في هذا الاجراء كون الوزارة جهة تنظيمية تنفيذية".

واشار عودة: "سبق ان خاطبنا وزارة المالية بأن مايتم توزيعه هو منحة ولا يجوز الاستقطاع منها، لكن الإجابة الرسمية تضمنت ان الاستقطاعات الضريبية تشمل المنح أيضا و بـ أثر رجعي وهم يطالبون الان باستقطاع الاستحقاقات السابقة والوزارة لم تنفذ الأمر، وذلك بغية الوصول إلى آلية مناسبة مع وزارة المالية أو مجلس الوزراء لإعفاء هذه الشريحة من الاستقطاع بـ أثر رجعي".

ويبلغ معدل الاستقطاع وفق وزاره المالية كما هو موضح في ادناه:

الـ 400 الف دينار قيمة الاستقطاع 13803الف

الـ 500 الف 27890 الف

الـ 600 الف دينارقيمة الاستقطاع 39663 الف

الـ 700 الف دينار قيمة الاستقطاع 59058 الف.

يُشار الى ان اكثر من اربعة آلاف رياضي ورياضية بمختلف الالعاب يستلمون منحاً شهرية كـ رواد وابطال على وفق قانون 6 لسنة 2013.